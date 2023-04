GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CHEGA AO FIM APÓS ACORDO COM PREFEITURA

Com o fim da paralisação, os serviços que estavam sendo afetados voltam a ser normalizados a partir desta terça-feira (18), inclusive com a volta das aulas nas escolas municipais e também nas creches.

Reportagem: Susi Baião

Fotos: Susi Baião

Durante toda a manhã desta segunda-feira (17), centenas de funcionários públicos fizeram uma paralisação em frente ao Paço Municipal de Jaguariúna, reivindicando melhora na proposta de reajuste e benefícios apresentados pela Administração. Segundo o diretor do sindicato, Marcos Rodrigues, profissionais da educação de escolas e creches aderiram em quase 100%.

Na sequência, os servidores deliberaram no início da tarde de hoje, em nova assembleia na Prefeitura, por aceitar os termos propostos e encerrar a paralisação.

Dessa forma, todas as atividades afetadas pela greve, sobretudo nas escolas municipais, retornam normalmente a partir desta terça-feira (18).

A decisão ocorreu após nova rodada de negociações entre os trabalhadores, Sindicato e o Executivo. Durante a reunião, a Prefeitura prometeu 7,5% de reajuste salarial, vale refeição de R$ 25,00 (antes da paralisação a proposta era de R$ 21,00) e vale alimentação R$ 329,00.

“Caminhamos em alguns pontos como fazer com que pajens e ADIs façam parte do quadro da Educação e não do quadro geral. Agora elas passam a contar com aposentadoria especial.

Foi estipulado um prazo de 60 dias para essa valorização“, disse o presidente do sindicato dos servidores, Luis Carlos Gonçalves, o Kaká.

Dentre outros itens que a categoria considerou avanço foi fazer com que a Administração dê equipamentos de segurança a servidores que trabalham em cozinhas. Vai ser apresentado um laudo sobre a questão da insalubridade em um prazo de cinco dias, explicou Kaká.

Segundo a Administração, a ausência dos servidores será abonada.