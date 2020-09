Gripe e Sarampo têm campanhas de vacinação prorrogadas até o próximo dia 30 de setembro

As campanhas nacionais de vacinação contra a Gripe e o Sarampo foram prorrogadas pelo Ministério da Saúde até 30 de setembro de 2020. A medida foi tomada por conta das baixas coberturas vacinais para alguns grupos.

A Secretaria Municipal de Saúde de Pedreira reforça que as pessoas devem comparecer aos Postos de Saúde para se vacinar porque as unidades estão organizadas de maneira a garantir o distanciamento entre as pessoas durante a pandemia do Coronavírus. “Disponibilizamos em nossos Postos de Saúde e Central Municipal de Saúde a vacinação sempre 8h às 15h, até durarem nossos estoques”, destaca a secretária municipal de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart.

A vacina contra influenza não tem eficácia contra o Coronavírus, porém, neste momento, auxilia os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde.

A Campanha de Vacinação contra o Sarampo ocorre para crianças de 6 (seis) meses a 29 anos, de forma seletiva, ou seja, só recebe a dose se a Caderneta não estiver completa. Para adultos de 30 a 49 anos, todos devem receber a dose, independentemente de já terem tomado.

A campanha visa à interrupção da circulação do vírus do Sarampo e o encerramento do surto no Estado de São Paulo. “Orientamos toda a população para que procure o Posto de Saúde mais próximo, não se esqueça de ir de máscara, respeitar o distanciamento, caso haja fila e seguir todas as orientações da unidade”, destaca a enfermeira Isabel Cristina dos Santos Lima da Vigilância Sanitária de Pedreira.

O sarampo é uma doença grave de alta transmissibilidade. Uma pessoa infectada pode transmitir para até outras 18 pessoas. A disseminação do vírus ocorre por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar. A principal medida de prevenção e controle do sarampo é a Vacina, disponível durante todo o ano na rotina de vacinação nos serviços de saúde do município.