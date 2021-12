Grupo da Estação realiza edição pré-natal no domingo, dia 19

No domingo, 19 de dezembro, a tradicional Roda de Samba e Choro com o Grupo da Estação terá uma edição especial de pré-natal. O evento acontecerá na Praça Duque Caxias, no Centro, localizada atrás do Centro de Convergência Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, das 10h às 13h. O repertório desta apresentação será com temas natalinos.

“A edição especial de pré-natal contará com um repertório seleto de músicas natalinas em ritmo de samba e choro. Convide a família e os amigos e venha se despedir de 2021 no ritmo do samba”, disse o assessor da Secretaria de Cultura, Rodrigo Peguin.

O assessor destaca que o projeto acontece ao menos em um domingo de cada mês e, que, esta será a terceira apresentação presencial do Grupo da Estação em 2021. A Roda de Samba e Choro teve que ser interrompida por cerca de um ano e meio por conta da pandemia da Covid-19.

“No entanto, em outubro passado, a Roda de Samba voltou com a exibição presencial que ocorreu na concha acústica do Centro Cultura, contando com uma participação limitada de público”, explicou.

Rodrigo Peguin ressaltou que a pandemia ainda não passou e, por isso, o cumprimento das medidas preventivas no combate à doença será mantido. “Em Mogi Guaçu, os eventos culturais com o público estão voltando gradativamente para evitar aglomerações, portanto, continua obrigatório o uso de máscaras. Além disso, é importante mantermos o distanciamento social sempre que possível. No local, forneceremos álcool em gel para os presentes”, finalizou.