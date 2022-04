Grupo de enfermeiras da Secretaria Municipal de Saúde participaram de um treinamento com oftalmologista

Um grupo de enfermeiras da Secretaria Municipal de Saúde participaram de um treinamento com oftalmologista sobre acuidade visual na infância. O oftalmologista, Dr. Rodrigo Borgo, realizou o treinamento.

O objetivo do treinamento, é capacitar as profissionais de saúde para realizarem uma triagem nos alunos de 4 a 7 anos, da rede municipal de saúde. Caso encontrem alguma anormalidade visual com alguma criança, ela será encaminhada para consulta com o oftalmologista.

A previsão da secretaria de saúde é que as visitas nas unidades escolares tenham início nos próximos meses.