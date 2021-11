Grupo de teatro de Artur Nogueira realiza Mostra com apresentações inéditas

O grupo teatral Corpo Envolve Mente vai realizar uma Mostra em Artur Nogueira do Programa de Qualificação em Artes do Estado de São Paulo. A iniciativa, com apoio da Secretaria de Cultura, acontece no domingo (28), às 18h, na Réplica da Estação.

Devida à pandemia, novas forma de teatro foram fomentadas pela área cultural no Estado de São Paulo. Assim, seguindo os protocolos de segurança sanitários, as peças foram desenvolvidas de maneira on-line. Sendo assim, as apresentações serão exibidas em telão. Vale destacar também que a entrada é gratuita.

De acordo com o grupo, haverá a exibição de 3 peças, são elas: “A Farsa da boa preguiça”, de Adriano Suassuna, Grupo Anankê de Indaiatuba, “O Último de Godot”, de Matei Visniec – Grupo Corpo Envolve Mente de Artur Nogueira, e ” O mistério bufinho” da Cia do Bagaço de Campinas.

Para abrilhantar as apresentações, o público poderá apreciar o trabalho dos atores Helou Nascimento, Fernanda Beltramini, Cleber Augusto Ket, Luiz Fernando Marcondes, Cecília Freitas e André Câmara.

A ação cultural é uma realização do grupo Corpo Envolve Mente e apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Cultura e Turismo; Poiesis – Gestão Cultural e Oficinas Culturais do Governo do Estado de São Paulo.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira