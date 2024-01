Grupo Padre Chico e Amigos da Fé: Uma Jornada de Devoção e Determinação

Da Redação

Na madrugada do dia 13 de janeiro, seis indivíduos, incluindo quatro pessoas de Holambra, uma de Mogi Mirim e outra de Guarulhos, embarcaram em uma jornada espiritual ímpar. Movidos pela fé e gratidão a Nossa Senhora Aparecida, o grupo partiu em uma caminhada pelos Caminhos da Fé, liderados pelo Padre Francisco, da Paróquia Divino Espírito Santo de Holambra. Ao longo de 12 dias, eles enfrentaram desafios físicos e emocionais, percorrendo uma impressionante distância de 326 quilômetros até alcançarem o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na manhã de sexta-feira, dia 26.

Conduzidos pelo fervor religioso e pela convicção de sua missão, o Grupo Padre Chico e Amigos da Fé não apenas caminharam, mas também rezaram. A cada parada, ao final do dia.

Ao chegarem ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, participaram da missa solene, culminando sua jornada com um ato de adoração e gratidão à santa padroeira do Brasil. Após esse momento de recolhimento e celebração, o grupo retornou à sua terra natal, Holambra, no mesmo dia.

Ao refletir sobre essa experiência única, o Padre Francisco compartilha suas palavras de agradecimento e reflexão: “No dia 13/1/2024, eu Padre Francisco Ronaldo juntamente com mais irmãos, pela primeira vez, saímos em uma peregrinação a pé até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, tendo início na cidade Águas da Prata, SP, foram 326 Km, percorridos. Nos 12 dias de Romaria, tivemos muita oração e celebração da Eucaristia em cada pousada que chegávamos ao fim da tarde e também em duas igrejas por onde passamos. Pudemos assim, rezar por várias intenções e pedidos. Foram momentos de muita emoção desde o início até a chegada. Meus sinceros agradecimentos e orações a todos que torceram e rezaram para o grupo chegar ao seu objetivo final.”

Essa jornada épica do Grupo Padre Chico e Amigos da Fé não apenas demonstra a força da devoção religiosa, mas também ressalta a importância da comunhão e da determinação na busca pela espiritualidade. Que essa experiência inspire outros a trilharem seus próprios caminhos de fé, encontrando significado e fortalecimento em sua jornada espiritual.