Grupo UniEduK terá retorno de aulas presenciais em agosto

O Grupo UniEduK, grupo educacional composto pelo Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ, Centro Universitário Max Planck – UniMAX e Faculdade de Agronegócios de Holambra – FAAGROH anuncia o retorno das aulas de todos os cursos em regime presencial no dia 2 de agosto.

A medida atende as diretrizes governamentais e sanitárias que autorizam a retomada em todas as áreas, não apenas da Saúde, uma vez que educação é considerada serviço essencial na legislação vigente. Para tanto, o grupo educacional segue um rigoroso protocolo de biossegurança para uma retomada segura, meticulosamente planejado e implementado por um Comitê formado por médicos, enfermeiros, gestores e outros profissionais da saúde.

“O Grupo UniEduK reafirma seu compromisso com a educação de qualidade e o incentivo ao seu acesso, como forma de enfrentamento dessa situação excepcional vivenciada pela pandemia. Há 22 anos construímos nossa história com uma forte crença de que o aluno bem formado é o aluno que pratica. A empregabilidade só é possível se a formação profissional estiver atrelada à prática”, afirma o reitor do Grupo UniEduK, Ricardo Tannus.

Retomada na pandemia

As aulas presenciais dos cursos de Saúde (Medicina, Medicina Veterinária, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Biomedicina) tiveram retorno gradual no início do ano letivo de 2021, atendendo protocolos de segurança e saúde contra a Covid-19: o uso constante de máscaras por todos, de protetores faciais para os profissionais da educação, a higienização frequente das mãos, a preservação de distanciamento social, a ventilação adequada das salas, a organização da entrada e da saída, a aferição de temperatura na entrada, a realização de intervalos escalonados e a limpeza frequente dos ambientes. Todos esses cuidados serão intensificados para proporcionar um retorno seguro a todos os alunos, antes, durante e após às aulas.

“Temos plena consciência das dificuldades enfrentadas na pandemia e nos sensibilizamos com isso, nos movimentando para continuar atuando com responsabilidade social. Por isso, nossa missão é preparar os alunos para o futuro, pois o mercado de trabalho exige prática, presença, postura, relacionamento, dedicação, entre outras competências que acreditamos que só é possível desenvolver presencialmente e que é nosso papel ofertar isso”, explica o reitor.

Durante a pandemia da Covid-19, Instituições de Ensino Superior do mundo inteiro precisaram se reinventar para continuar o trabalho educacional. No Grupo UniEduK não foi diferente. “Nós não ficamos para trás e rapidamente nos adaptamos: treinamos os docentes e garantimos a continuidade das aulas online com qualidade; oferecemos descontos contínuos, aumentamos a flexibilidade das matrizes para que todos pudessem continuar estudando, aumentamos as eletivas para que cada um buscasse sua formação focada em seu projeto de vida; entre outras ações, sempre, com o foco na qualidade de ensino”, finaliza o reitor.