Guaçu Folia 2024: foliões se divertem em total segurança

Três mil pessoas se divertiram durante o Guaçu Folia 2024 nos dias 10 e 11 de fevereiro, no Parque dos Ingás, no Centro. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e contou com participação de quatro blocos para a alegria dos foliões, além de praça de alimentação.

Cada bloco recebeu 100 abadás para participar do evento e, neste ano, o vencedor foi o bloco Inclusão Folia. Depois vieram os blocos Das Lilis (2º lugar), Aliança Geek (3º Lugar) e Remelexo (4º Lugar). Os blocos foram avaliados pela riqueza na apresentação e seu repertório dentro dos estilos de samba, pagode, axé, frevo e marchinhas. Os blocos receberam valores em dinheiros, sendo R$ 2,5 mil, R$ 1,5 mil, R$ 500 e R$ 500, respectivamente do 1º aos 4º lugares.

“Tivemos mais um Carnaval que foi curtido pelas famílias com muita diversão, segurança e cuidados com o patrimônio público. Foi uma grande festa, na qual todos os apaixonados pela maior festa popular do país puderem brincar e se divertir bastante”, disse o secretário municipal de Cultura, André Sastri.