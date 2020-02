Guaçuanos têm ótimo desempenho no Campeonato Paulista de Mountain Bike de Cross-country

A equipe de ciclismo da SET (Secretaria de Esportes e Turismo) participou no domingo, dia 9, do Campeonato Paulista de Mountain Bike de Cross-country, em Campinas.

No total, quatorze atletas participaram representando Mogi Guaçu.

Na categoria entre 15 e 29 anos, Mogi Guaçu foi campeão e ainda obteve mais três pódios.

Abner Queirós foi o campeão e Filipe Bueno, Jerson Francisco Silva e Kauan Leonardi ficaram, respectivamente, em terceiro, quarto e quinto lugares.

Já na categoria entre 30 e 70 anos, os atletas guaçuanos conquistaram três lugares no pódio com Éder Murilo Solato, Isael Alves da Silva Fábio Ribeiro do Santo que ficaram, respectivamente, em segundo, quarto e quinto lugares.