Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira Captura Casal Procurado por Homicídio no Mato Grosso do Sul

De Artur Nogueira

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira realizou a captura de um casal procurado pela justiça pelo crime de homicídio no estado do Mato Grosso do Sul. A operação foi conduzida na Avenida Santos Dumont, no Jardim Wada, com base no Boletim de Ocorrência Policial Civil (BOPC).

Operação e Captura

A ação foi coordenada pelo inspetor Ortiz, sob a supervisão do primeiro classe João Batista, com o apoio do segundo classe Azevedo. Os agentes da GCM receberam informações sobre a localização dos suspeitos e rapidamente montaram uma operação para efetuar a prisão.

A GCM de Artur Nogueira continua empenhada em assegurar a tranquilidade da comunidade, reforçando a vigilância e a atuação preventiva contra a criminalidade na região.

Conclusão

A prisão do casal procurado por homicídio no Mato Grosso do Sul pela Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira é um exemplo de eficiência e cooperação entre as forças de segurança. A operação bem-sucedida reforça a confiança da população nas ações da GCM e destaca a importância do trabalho conjunto no combate ao crime.