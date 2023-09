Guarda municipal de Amparo receberá homenagens da Câmara Municipal

Alex Lopes Francisco, que é guarda municipal em Amparo, será agraciado com os títulos de Cidadão Amparense e Benemérito, conforme o Projeto de Decreto Legislativo nº 24/2023, que foi aprovado na noite de 25 de setembro.

O autor da homenagem, vereador Antonio Cesar Mineiro (MDB), lembrou de toda a trajetória do servidor público, especialmente com projetos voltados para a comunidade. “Alex é voluntário na entidade Ação Social de Amparo (ASA) desde 1996, trabalhando com nossos adolescentes. Foi também do Corpo de Voluntários do Comissariado de Menores da Comarca de Amparo, pelo Juizado de Menores e, posteriormente, eleito Conselheiro Tutelar. Merece nosso carinho”, declarou.

Alex nasceu em São Paulo, é formado em Educação Física e pós-graduado em Políticas Sociais.

