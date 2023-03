Guarda Municipal de Campinas encerra missão humanitária em São Sebastião

A Guarda Municipal de Campinas encerrou ontem, dia 22 de março, a missão humanitária em São Sebastião, com o retorno do último grupo de agentes da corporação que estavam ajudando nos trabalhos na cidade litorânea afetada pelos deslizamentos de terra e enchentes causados pelo excesso de chuvas do mês passado.

A primeira equipe viajou no dia 24 de fevereiro, com 20 agentes. Foram quase trinta dias e um total de 120 guardas que, voluntariamente, se dedicaram a ajudar as pessoas do município do litoral norte que sofreram com enchentes e deslizamentos.

Em São Sebastião, o intuito foi o patrulhamento preventivo e a segurança dos abrigos. Mas a missão da GM campineira foi além da segurança pública. Os guardas municipais participaram ativamente da vida dos cidadãos do município. Em solidariedade ao povo local, os guardas ajudaram no transporte de doações, carregamento de caminhões com mantimentos e até com atividades recreativas, como roda de música e jogos, com crianças e adolescentes que estavam nas pousadas e hotéis que serviram como abrigos.

A Inspetora Ana Paula Menezes estava na equipe que retornou ontem a Campinas. “Chegamos aqui em um cenário de catástrofe, com pessoas sofridas. No meio desse caos todo, com tantas coisas que precisavam ser feitas, a gente só começou a participar. Carregamos caminhões, ajudamos no transporte de colchões, abraçamos crianças e conversamos com pessoas que precisavam de uma palavra amiga. Foi um grande aprendizado profissional e uma lição que ficou. Todos unidos em busca do mesmo objetivo”, relatou ela.

O comandante da Polícia Municipal de São Sebastião, André Maciel, agradeceu ao prefeito Dário Saadi, ao secretário municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública de Campinas, Christiano Biggi, e à comandante da GM, Maria de Lourdes Soares. “Os homens da Guarda Municipal de Campinas nos auxiliaram imensamente. Nós temos só a agradecer Campinas e à população da cidade”, disse Maciel.