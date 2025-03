GUARDA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA REALIZA CURSO DE COMANDO E LIDERANÇA PARA GMs

A Guarda Municipal de Jaguariúna promoveu de 12 a 14 de março o curso “Princípios de Comando e Liderança de Guardas Municipais”. A capacitação aconteceu na sede do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna e reuniu 18 guardas municipais de diferentes cidades da região.

Além dos agentes de Jaguariúna, o curso contou com a participação de guardas municipais de Artur Nogueira, Paulínia e Mairiporã. Durante a formação, os profissionais tiveram a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos sobre técnicas de comando, liderança e boas práticas no exercício da função, fundamentais para o desempenho de suas atividades no dia a dia.

O curso foi ministrado por instrutores da própria Guarda Municipal de Jaguariúna, sob coordenação do comandante Gilvan Alex de Lima Souza, que compartilharam experiências e estratégias para fortalecer a atuação das forças de segurança municipal.

“A iniciativa busca promover a capacitação contínua dos profissionais e reforçar a cooperação entre as corporações das cidades participantes”, disse o secretário de Segurança Pública de Jaguariúna, José Carlos Fernandes.

Ao final da capacitação, todos os participantes receberam certificados de conclusão do curso, reconhecendo o empenho e dedicação dos guardas municipais em aprimorar suas habilidades.

A realização do curso reforça o compromisso da Guarda Municipal de Jaguariúna com a qualificação e valorização dos profissionais de segurança pública, contribuindo para um serviço mais eficiente e preparado para atender à população.

Foto: divulgação