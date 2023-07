Guarda Municipal ganha Grupo de Pronta Intervenção e veículo blindado para ocorrências de alto risco

Implantação do GPI e apresentação do veículo, que será usado nas operações, marcaram evento de aniversário de 26 anos da corporação

Crédito Foto: Eduardo Lopes

A Guarda Municipal de Campinas passa a contar, a partir de desta sexta-feira, 14 de julho, com um Grupo de Pronta Intervenção (GPI), uma equipe composta por 20 guardas municipais com alta capacitação e especialização para atuar em ocorrências que impliquem em alto risco à integridade física ou à vida do cidadão, em ações de crime organizado, no controle de multidões, em incidentes críticos em escolas, entre outros. Grupo utilizará veículo blindado.

A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, dia 14 de julho, durante a cerimônia de comemoração do aniversário de 26 anos da Guarda Municipal, que faz parte da programação dos 249 de Campinas, realizada na Academia da GMC, no Parque Portugal.

Durante o evento, a Secretaria Municipal de Segurança Pública apresentou também o primeiro veículo de transporte blindado da GM, destinado para os guardas municipais que fazem parte do do GPI. Além desta viatura especial, o novo grupo especializado da corporação vai contar com capacetes e escudos balísticos e armamento próprio.

Com o uso destes equipamentos, somado à capacitação e especialização dos agentes de segurança, o GPI tem como objetivo potencializar a proteção e a segurança das pessoas envolvidas em situações de risco provocadas por ações criminais, tanto dos guardas municipais quanto do cidadão, e propiciar uma melhor assistência às vítimas. O grupo fica subordinado à Superintendência de Ações Especiais, que é chefiada pelo GM Superintendente Gilberto Alves. Os guardas do GPI serão mobilizados em caso de emergência.

“Hoje, no aniversário de 26 anos da Guarda, a gente anuncia a criação deste grupo. O GPI agregará, fortalecerá e reforçará os serviços já prestados pela GMC no cumprimento de suas missões, podendo ser empregados em ações como em escolas, se houver incidente, roubo a banco, é uma célula defensiva. O GPI também pode ser utilizado em ações conjuntas com demais forças de segurança pública”, explicou o secretário municipal de Segurança Pública, Christiano Biggi.

Durante o evento de aniversário, o prefeito Dário Saadi salientou o trabalho da GM. “Campinas é referência com a Guarda Municipal que tem. Isso, graças ao esforço da corporação nestes últimos 26 anos. Estamos valorizando e equipando a nossa Guarda Municipal e, principalmente, quero destacar a integração que vem acontecendo com as polícias militar, civil e federal. Só este trabalho aumenta a eficiência das forças de segurança e esse relacionamento de confiança aumenta a segurança em Campinas”, disse Dário.

O secretário agradeceu ao prefeito pela valorização da Guarda Municipal. “Há um ano o prefeito anunciava a contratação de 100 guardas e hoje esses alunos estão aqui, treinando na Academia. É um avanço importante para o nosso efetivo”, disse Biggi.

A Comandante Maria de Lourdes Soares, da primeira turma da GM, falou sobre a dedicação dos profissionais que atuam na corporação. “Este trabalho competente e com muito empenho nos torna referência, não só na Região Metropolitana de Campinas, mas além do estado. E isso reflete para a população, que tem uma Guarda altamente competente, que atende as necessidades do nosso município em toda a sua rotina, desde as ocorrências mais simples até aquelas com mais risco”, ressaltou.

Aniversário

A solenidade de aniversário dos 26 anos da Guarda Municipal contou com desfile de agentes da corporação juntamente com os alunos que estão em formação na Academia da GMC e diversas homenagens. Também houve a entrega dos brevês para os GMs que participaram do curso de capacitação e que agora fazem parte do GPI.

Entre as homenagens, 21 personalidades de Campinas, entre servidores públicos e autoridades das polícias Civil e Militar e do Judiciário, receberam o diploma “Amigo da Guarda Municipal” pelo apoio prestado ao trabalho no dia a dia da corporação.

A Secretaria Municipal de Segurança homenageou durante a cerimônia os agentes mais velhos e os futuros guardas municipais. Três guardas entre 64 e 71 anos receberam a medalha e “Dedicação Profissional”. Os mais jovens, oito alunos da Academia da GMC, foram agraciados com um diploma de reconhecimento por uma atitude que salvou uma vida. Em sua primeira ocorrência atendida, no dia 9 de maio de 2023, os futuros agentes de segurança prestaram os primeiros socorros a um homem de 58 anos que teve uma convulsão na rua, na frente da Base Centro, até a chegada dos serviços de emergência.

Outros 28 guardas municipais receberam o diploma pelo trabalho por ocorrências de destaque atendidas por eles no último ano.

História

A Guarda Municipal de Campinas foi criada pela Lei nº 6.497, de 6 de junho de 1991, e a primeira turma tomou posse em 14 de julho de 1997, com a finalidade de proteger os próprios municipais. Hoje, a atuação da Guarda Municipal é extensa e contribui efetivamente com a segurança pública no município, com ações que vão desde o patrulhamento das ruas da cidade, atendimento de ocorrências das mais variadas naturezas, até no apoio em atividades administrativas da Prefeitura.

A GM trabalha também em cooperação com outras forças de segurança na cidade, como Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal.

A GM valoriza a interação com a comunidade, com programas voltados ao combate da violência doméstica, como o Guarda Amigo da Mulher (GAMA) e a Sala Lilás, o Projeto Integração (Proin) com atividades lúdicas para ensinar segurança para crianças e adolescentes em escolas e o Protocolo Égide, um conjunto de ações voltadas para prevenir e dar uma pronta resposta para eventos críticos em escolas.

A estrutura da GM hoje conta com um efetivo de 615 servidores, sendo 486 homens e 129 mulheres e 101 viaturas, entre carros, SUVs, motos e micro-ônibus. São seis bases operacionais distribuídas na cidade, uma Superintendência de Ações Especiais, Canil, Grupo de Patrulhamento de Motocicletas, Patrulhamento de Bike, Setor de Inteligência, Setor de Estatística, Corregedoria, Central Integrada de Monitoramento de Campinas (Cimcamp) e Academia de Formação, “Dr. Ruyrillo de Magalhães”.

Atualmente, a Academia conta com 126 alunos em Curso de Formação sendo 64 alunos da cidade de Campinas, 13 de Olímpia, 12 de Serra Negra, 2 de Holambra, 7 de Lindóia, 13 de Pinhalzinho, 5 de Indaiatuba, 5 de Santo Antônio de Posse, 3 de Potirendaba e Cosmópolis.