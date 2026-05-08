Guarda Municipal recupera veículo furtado e identifica receptação em Santo Antônio de Posse
A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse recuperou um veículo furtado durante patrulhamento realizado na tarde de quinta-feira (7), no bairro Pedra Branca.
Segundo a corporação, os agentes identificaram um automóvel que já constava como produto de furto registrado na cidade de Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, no último dia 26 de abril.
Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. Questionado sobre a origem do veículo, ele informou que havia adquirido o carro na cidade de Osasco por R$ 4 mil, sendo parte do pagamento realizada via PIX e o restante em dinheiro.
Após ser informado de que o automóvel era furtado, o homem foi conduzido à delegacia juntamente com o veículo. Com apoio da Polícia Judiciária, os agentes também conseguiram identificar outras pessoas citadas na negociação do carro.
A autoridade policial registrou o caso como receptação culposa. O investigado responderá ao processo em liberdade.
O proprietário do veículo foi comunicado sobre a recuperação do automóvel.
