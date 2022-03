Guarda Municipal salva vida de bebê de 7 meses

Devido à capacitação elevada dos agentes da corporação da Guarda Municipal, uma vida foi salva. O GM Soares salvou a vida de uma menina de apenas 7 meses que estava engasgada com leite materno.

O agente de segurança realizou a manobra de Heimlich, utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por algum alimento ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a respiração.

A criança já estava cianótica, com coloração azulada na pele, nos lábios e unhas, causada por escassez de oxigênio no sangue, e sem movimentos respiratórios. Soares estava na Base Operacional da Guarda Municipal quando ouviu algumas mulheres gritando por socorro do lado de fora.

Ao questionar as mulheres, que informaram o engasgo da criança, o GM agiu rapidamente com o procedimento e, em questão de segundos, a criança chorou e começou a tossir, contou Soares.

A criança foi entregue para a mãe e encaminhada para o Pronto Atendimento, onde foi feita uma avaliação médica. Segundo a família, a menina encontra-se em perfeito estado de saúde.

Vale ressaltar que toda a corporação da Guarda Municipal passa periodicamente por capacitações para ajudar a população em diversas situações. Esse é o resultado do investimento humano da nossa equipe.