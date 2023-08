Guardas Municipais de Cosmópolis aprimoram conhecimentos no combate à violência doméstica em seminário

Dando sequência às ações referentes ao ‘Agosto Lilás’, mês de conscientização contra a violência doméstica, as agentes da Guarda Municipal de Cosmópolis participaram da ‘IV Seminário de Violência Doméstica’, realizado na cidade de São Paulo.

Com o tema ‘Guardiã Maria da Penha – Educar para romper a cultura da violência’, o seminário foi organizado pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo, empenhada em impulsionar mudanças significativas na abordagem da violência doméstica.

Durante três dias intensivos, os participantes foram guiados por uma figura de autoridade notável: a Sra. Elza Paulina de Souza, Secretária Municipal de Segurança Urbana e Inspetora Superintendente da Guarda Civil Metropolitana.

O conhecimento e experiência da Secretária, conceituada pelas ações de segurança, enriqueceram as discussões do seminário, destacando a importância de não apenas conscientizar, mas também educar de forma proativa.

O objetivo central do seminário foi ressaltar a problemática da violência doméstica, não apenas como uma preocupação isolada, mas como um problema enraizado na cultura.

A educação é identificada como um dos pilares fundamentais para romper com esse padrão prejudicial. As agentes da Guarda Civil Metropolitana, reconhecidos como autoridades municipais, também desempenharam um papel crucial no cumprimento dos temas abordados no evento.

Ao encerrar o seminário, os participantes não foram meros espectadores, mas sim agentes multiplicadores da mensagem.

O objetivo principal é levar adiante o conhecimento adquirido, disseminando a conscientização e incentivando a mudança em suas respectivas comunidades.

Nesta edição, o ‘Seminário de Violência Doméstica 2023’ reforça o compromisso inabalável da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo em enfrentar a violência doméstica por meio da educação e da conscientização. O evento não apenas lança luz sobre um tópico crucial, mas também catalisa um movimento para uma sociedade mais segura e justa para todos.