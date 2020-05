Guardas Municipais de Itapira apreendem grande quantidade de entorpecentes na cidade

A Guarda Municipal de Itapira após denuncia de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em frente a sua residência, no bairro Assad Alcici, a denuncia ainda informava que o indivíduo escondia as drogas no amortecedor de um veículo Monza. Os GMs foram até o local em posse das informações e avistaram o indivíduo pegando alguma coisa ao lado do veículo.

Quando percebeu a presença da Guarda Municipal o meliante empreendeu fuga pelas casas vizinhas, o que impossibilitou sua prisão. No local os GMs localizaram uma bolsa contendo 144 pinos de cocaína. Com a chegada da viatura do Canil foram localizados mais 25 pinos da mesma droga, totalizando 169 pinos.

Participaram da ocorrência os GMs Cássio, Castiglioni, Martins, De lima e Paulo Borges. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Policia de Itapira pelos policiais.

Outra ocorrência aconteceu a pouco no Condomínio São Judas Tadeu, quando os Guardas Municipais adentraram ao local para ronda perceberam quando dois jovens saíram correndo.

Os jovens de 17 e 18 anos foram detidos e alguns entorpecentes localizados com eles. No total foram encontrados 44 pinos de cocaína, 20 tabletes de maconha, 124 pedras de crack e R$ 140,00 em dinheiro.

A GM contou com a ajuda da cadela Xena do Canil, que localizou os produtos em questão. Os jovens foram encaminhados a Delegacia de Policia, e os entorpecentes apresentados ao escrivão de plantão.