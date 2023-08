Guardas Municipais de Jaguariúna salvam a vida de bebê de apenas 16 dias

Reportagem: Susi Baião

Uma noite que começou com uma ocorrência de perturbação de sossego no bairro da Roseira de Baixo se transformou em um momento de heroísmo e gratidão, quando os Guardas Municipais de Jaguariúna demonstraram que estão sempre prontos para agir em qualquer situação, inclusive salvar vidas.

Na noite da última segunda-feira, (21), os guardas municipais Anibal e Verdi, foram solicitados para averiguar uma ocorrência de perturbação de sossego, no bairro Roseira de Cima, com o apoio dos guardas Riccieri e Conrado, se dirigiram até o local.

A situação inicial parecia comum, mas algo inesperado e urgente aconteceu. Enquanto estavam no local, eles ouviram os gritos desesperados de uma mulher pedindo ajuda. O motivo do desespero era seu sobrinho de apenas 16 dias de vida, estava engasgado com leite. Sem hesitar, os agentes correram em direção ao chamado de socorro.

A criança foi entregue imediatamente ao guarda municipal Riccieri, com habilidade, realizou a Manobra de Heimlich, uma técnica de primeiros socorros utilizada para desengasgar vítimas em emergências. Graças à ação rápida e precisa do GM, o bebê voltou a respirar, evitando assim uma tragédia que poderia ter sido irreparável.

Em um momento em que a vida da criança estava por um fio, a atuação rápida e eficaz dos guardas municipais se mostrou vital. Ravi Miguel não apenas sobreviveu, mas agora terá uma vida inteira pela frente, graças à pronta resposta dos heróis que estavam ali para atender a um chamado aparentemente rotineiro.

“Às vezes, o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar, e acredito que anjos não precisam necessariamente de asas. Os guardas municipais estavam no lugar certo, na hora certa, e fizeram toda a diferença para o Ravi e sua família”, disse um morador local que testemunhou a cena.

A mãe do bebê, Simone Elque, expressou sua profunda gratidão pela ação dos guardas municipais. Emocionada, ela destacou que, graças à ação rápida e eficiente da equipe, seu filho tem agora a chance de viver uma vida plena e saudável.

O incidente ressalta a importância de profissionais treinados em situações de emergência nas comunidades, como os Guardas Municipais de Jaguariúna. A dedicação desses agentes à segurança e ao bem-estar dos cidadãos vai além do cumprimento de suas funções regulares, mostrando que são verdadeiros heróis em ação.