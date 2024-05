GUSTAVO REIS COMEMORA ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO TREM INTERCIDADES

O prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Gustavo Reis (MDB), participou nesta quarta-feira, dia 29 de maio, da cerimônia de assinatura do contrato de concessão do Trem Intercidades (TIC) e do lançamento do programa SP nos Trilhos, na Estação Cultura, em Campinas. O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

“Como presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, sempre defendi o projeto do Trem Intercidades como prioridade, e agora a nossa alegria é imensa em poder ver esse projeto enfim saindo do papel, graças à visão estratégica e ao empenho do governador Tarcísio”, comemorou Gustavo Reis.

“O trem vai interligar a região de Campinas à cidade de São Paulo, passando por Jundiaí, oferecendo conforto, agilidade e segurança para os usuários. E a retomada do transporte ferroviário pelo Governo do Estado, através desse novo programa, vai ser uma revolução em termos de mobilidade e eficiência, com mais de R$ 190 bilhões em investimentos. Parabéns ao governador Tarcísio”, completou Gustavo.

No mesmo evento, o governador lançou o programa SP Nos Trilhos, que reúne mais de 40 projetos estaduais de transporte de passageiros e cargas por ferrovias. Segundo o Governo do Estado, “são mais de 40 propostas – nove delas já qualificadas – para inovação em mobilidade com Trens Intercidades (TICs), Veículos Leves sobre Trilho (VLTs), trens urbanos e metrô”. Ao todo, os projetos do SP Nos Trilhos somam investimentos estimados em R$ 194 bilhões e mais de 1 mil km de malha férrea.

“O estado de São Paulo cresceu e suas grandes cidades nasceram às margens dos trilhos. Há um grande esforço do Governo do Estado de retomar o transporte ferroviário, que é urgente e importante. As rodovias estão cada vez mais congestionadas, nós precisamos de uma solução sustentável. Temos um futuro ferroviário que está renascendo, nós vamos fazer a ferrovia renascer no estado de São Paulo e o paulista voltar a andar de trem”, afirmou Tarcísio.

Ainda de acordo com o Governo de São Paulo, dos nove projetos já qualificados pela Secretaria de Parcerias em Investimentos, o TIC Eixo Norte (São Paulo-Campinas) será implementado pelo consórcio C2 Mobilidade. Os demais são os TICs Eixo Oeste (São Paulo-Sorocaba), Eixo Leste (São Paulo-São José dos Campos) e eixo Sul (São Paulo/Santos); as linhas 10 e 14 (ABC Leste), e 11, 12 e 13 (Alto Tietê) de trens urbanos, as linhas 19 e 20 de metrô e os VLTs de Campinas e Sorocaba.

Também estão em avaliação os TICs São José dos Campos-Taubaté, Sorocaba-Campinas-Ribeirão Preto, Campinas/Araraquara, empreendimentos de construção e ampliação dos sistemas de metrô e trens urbanos e novos trechos do VLT da Baixada Santista, entre outros.

Fotos: Ivair Oliveira