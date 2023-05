GUSTAVO REIS REALIZA CIRURGIA CARDÍACA E PASSA BEM

A cirurgia cardíaca a que foi submetido o prefeito licenciado de Jaguariúna, Gustavo Reis, foi bem-sucedida.

O procedimento foi realizado nesta quarta-feira, dia 3 de maio, no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo.

Gustavo Reis, que também é presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), passa bem e permanece internado no hospital no processo de recuperação pós-operatório.