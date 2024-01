Há oito anos Águas de Holambra investe em qualidade de vida e sustentabilidade

A concessionária Águas de Holambra, que completou oito anos no último 12 de janeiro, sabe o que significa – e honra – a responsabilidade de carregar o nome do município. E de que forma? Trazendo significativos avanços na prestação de serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto ao município. Nesse período, os investimentos realizados pela concessionária estão contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas, além de ajudar a preservar os recursos naturais.

Para superar o desafio de ampliar e melhorar o sistema, em oito anos foram construídos quase 11 km de rede para ampliação do abastecimento público de água, além da construção de dois novos reservatórios de água: Morumbi e Vila das Tulipas. Porque a coleta e o tratamento de esgoto são essenciais para a saúde da população e a preservação do meio ambiente.

“Investimos ininterruptamente em Holambra porque saneamento é um item essencial à saúde da população. Por isso, reforçamos as ações de melhorias que otimizam os serviços e garantem a operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município”, afirma o diretor presidente da Águas de Holambra, André Borges.

ATENDIMENTO 24 HORAS

Outro importante investimento realizado nos últimos oito anos é o atendimento ao cliente, condensado no 0800 595 3333 para telefone fixo, celular e Whatsapp. Por meio dele, o cliente pode acessar todos os serviços, assim como pelo site www.aguasdeholambra.com.br o Águas App.

UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO

A universalização do saneamento básico em Holambra garante qualidade de vida e bem-estar à população. Um bom exemplo é que, graças aos investimentos e serviços da concessionária, em um ano, foram tratados 2.550.388.000 de litros de água, o equivalente a 1.020 piscinas olímpicas. Este número coloca a cidade na contramão de índices nacionais, uma vez que, no país, são quase 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável.

Holambra é um contraponto de eficiência em relação às estatísticas nacionais de saneamento básico. Essa situação privilegiada do município foi fruto de investimentos, planejamento administrativo e operacional, além da oferta contínua de serviços de qualidade na gestão do abastecimento de água.

A precariedade do abastecimento de água potável e a falta do atendimento à coleta e tratamento de esgoto ainda propiciam doenças de veiculação hídrica para a população brasileira. Dentre algumas das doenças ocasionadas por falta de saneamento básico estão: diarreia, malária, dengue, febre amarela, esquistossomose e leptospirose.

A saúde é diretamente impactada pela ausência dos serviços básicos. Segundo dados disponibilizados pelo Datasus, ano base 2020, foram quase 200 mil brasileiros internados por doenças de veiculação hídrica – é importante ressaltar que devido à pandemia, essas informações devem ser analisadas com cuidado, pois durante esse período os leitos hospitalares priorizaram pacientes contaminados com a Covid-19.

Entre as internações, chama atenção as mais 130 mil por diarreia e quase 35 mil internações por dengue. A má qualidade de água e o acúmulo irregular do recurso hídrico são alguns dos problemas que ocasionam essas doenças.

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

A Águas de Holambra é uma empresa pela Aegea Saneamento, responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento, reduzir os índices de perdas e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 31 milhões de pessoas atendidas em 505 cidades de 14 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br