HÁ VAGAS: BANCO DE TALENTOS DA ACE HOLAMBRA DIVULGA OPORTUNIDADE DE EMPREGOS

Nos últimos dias, 20 vagas foram recebidas pela Associação Comercial e esperam candidatos

Conseguir emprego não é tarefa fácil. Mas, saber que existem vagas disponíveis ajuda muito.

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) mantém em seu site e em seu aplicativo o Banco de Talentos. É onde as pessoas que buscam um emprego se cadastram. E o melhor: é onde os candidatos para as vagas disponíveis são buscados e colocados à disposição das empresas.

CANDIDATOS DEVEM SE CADASTRAR

As empresas notificam as vagas para a Associação Comercial, que realiza o cadastro, muito útil para quem precisa de um emprego e também para quem precisa de um funcionário. Para se ter uma ideia, nos últimos dias, 20 vagas foram cadastradas pela ACE no Banco de Talentos.

Para os candidatos, que devem se cadastrar no Banco de Talentos, colocando-se à disposição para contratação, é fácil de acessar o serviço: basta entrar no Aplicativo ACE Holambra ou no site. No endereço www.aceholambra.com.br, é só clicar no ícone superior Serviços e, em seguida, em Banco de Talentos. O encurtador do endereço é https://is.gd/q4ZaTQ . Daí, basta fazer o preenchimento dos dados solicitados.

EMPRESAS DEVEM SOLICITAR CURRÍCULOS À ACE

Para os interessados em trabalhar, é necessário realizar o cadastro. Já as empresas associadas devem solicitar para a ACE os candidatos disponíveis para as funções.

20 VAGAS DISPONÍVEIS

Atualmente, há vagas para ajudante manutenção de máquina, assistente de vendas, assistente fiscal, auxiliar de carga, auxiliar inspetor de qualidade, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de eletricista, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de padeiro, auxiliar geral, balconista, desenhista, eletricista de automação,, encarregado de produção e vendedor.

FIXO E ESTÁGIO

No Banco há vagas para empregos fixos e também estágios, situação esta que não causa vínculo entre prestador de serviços e empregador. Lembrando que somente empresas associadas, aproximadamente 300 estabelecimentos, podem fazer as consultas e receber os currículos.

BUSQUE AJUDA

As pessoas com dificuldade, tanto empresas quanto candidatos, também podem procurar a Associação Comercial e solicitar ajuda para usar o serviço.

Na Associação Comercial, os interessados falam com Juliana Miranda pelo WhatsApp 19 9 9467-5589.