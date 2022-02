Habitação e Cidade Legal participam de reunião

Na tarde de hoje (03) funcionários do Setor de Habitação participaram de uma reunião com a equipe social do Cidade Legal. A equipe irá realizar o cadastramento da regularização fundiária em dois bairros de Cosmópolis a partir de amanhã (04).

O cadastrador estará devidamente identificado com crachá e uniforme solicitando as documentações nas residências.

Solicitamos que os moradores recebam o cadastrador utilizando máscara e com os documentos em mãos.

Cadastramento no Parque Residencial Andorinhas: de 04 a 08 de fevereiro

Cadastramento no Jardim Chico Mendes: de 04 a 05 de fevereiro

Documentos

• RG e CPF (caso seja casado, documentos de ambos);

• Certidão de casamento ou óbito (caso seja casado ou viúvo(a));

• Pacto Nupcial;

• Formal de Partilha (se divorciado);

• 1 comprovante de residência anterior ao ano de 2016;

• 1 comprovante de residência atual;

• Carne do IPTU;

• Comprovante de aquisição do lote (contrato de compra e venda, declarações, recibos ou outros).

Obs.: Caso o imóvel seja alugado, favor informar o proprietário ou imobiliária.