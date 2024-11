Habitação: finalizada primeira etapa do programa “Viver Melhor” no bairro Vila Nova em Holambra

100 residências do bairro Vila Nova em Holambra foram visitadas entre os dias 8 e 14 de novembro por equipes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, e da Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação para cumprimento da primeira etapa do programa “Viver Melhor”, do Governo do Estado. A iniciativa tem por objetivo promover, sem custo para os moradores, melhorias e adequações nas residências, assegurando aos imóveis condições de habitabilidade, salubridade e acessibilidade para famílias.

Durante o trabalho, os técnicos, uniformizados e identificamos com crachá, realizaram o cadastramento das casas e identificaram os moradores.

“Trata-se de uma importante conquista para a nossa cidade em habitação”, disse o prefeito de Holambra, Fernando Capato. “Este trabalho irá garantir mais qualidade de vida, dignidade e segurança aos holambrenses desta região.

De acordo com o diretor municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, Reinaldo Pavão, a próxima etapa do trabalho será a vistoria interna das residências para avaliação, por equipe técnica, das necessidades. Ainda segundo ele, a previsão é de que o trabalho tenha início no dia 21 deste mês.