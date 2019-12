Haddassah Village chega com novo conceito de espaço para festas em Artur Nogueira

Sabe aquela cena na qual você sempre sonhou em ter um casamento em um campo verde, rodeado de árvores e ao lado de um lindo lago? Ou então um espaço com total infraestrutura para comportar eventos corporativos, como convenções e palestras? Pois bem. Este espaço já é uma realidade aqui em Artur Nogueira.

A Haddassah Village chegou trazendo um novo conceito de espaço para festas e eventos no município. Localizada em ponto estratégico, o espaço promete movimentar e agradar moradores de toda região, que procuram por uma área planejada e de fácil acesso.

O espaço de eventos comporta até 400 pessoas e inclui cozinha, banheiros com chuveiro e três quartos. O espaço está localizado em uma área total de 7 mil metros quadrados e inclui ainda estacionamento para 60 carros.

O empreendimento é uma realização da empresária nogueirense Juliana Longobardi Alves, que está no ramo de Eventos há vários anos em Artur Nogueira. “Nossa cidade merecia um espaço como este. Aqui poderemos sediar casamentos, aniversários, palestras, seminários, festas temáticas, entre outros eventos. Queremos nos tornar referência na região”, afirma a empresária.

Haddassah

O nome do local foi inspirado na história antiga. Haddassah é o nome hebraico para Ester, que acabou sendo rainha do Império Persa (Et 2.7). O significado do nome é Murta, uma planta ornamental de grande beleza.

Localização

A Haddassah Village está localizada na Vicinal José Santa Rosa, sentido a Limeira, em frente a Represa do Cotrins, em Artur Nogueira.

Contato

Para agendamentos e orçamentos ligue para (19) 97421-0925 / 99537-1793 ou no escritório da JLA Cerimonial e Assessoria de Eventos na Adhemar de Barros, 1015 sala 13, no centro de Artur Nogueira.