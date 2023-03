Hélio Miachon Bueno, ex-prefeito de Mogi Guaçu morre aos 78 anos

No início da tarde desta sexta-feira, 10, faleceu Hélio Miachon Bueno, aos 78 anos. O ex-prefeito sofreu infarto em sua fazenda, ele foi socorrido, mas infelizmente não resistiu e faleceu a caminho do hospital.

Hélio foi prefeito por três vezes na cidade, era empresário no setor cerâmico e químico. O Ex-prefeito nasceu em Mogi Guaçu e deixa a esposa Neli de Freitas Bueno e dois filhos, Marcia e Marcos.

O velório será na Câmara Municipal de Mogi Guaçu, e o sepultamento neste sábado 11/03/2023 às 11 hs