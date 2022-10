Henrique & Juliano se apresentam em Campinas

No próximo sábado (22), Henrique & Juliano estarão se apresentando durante a “Sunset Sta. Margarida”. O evento acontece a partir das 14h, na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo. No mesmo dia, também sobem ao palco Samba de Responsa, Otávio & Raphael, DJ Gêmeas Castro, DJ Ítalo Vieira e DJ Anderson. A realização da festa é do Vidotti Eventos e da Quinto Continente.

Estarão disponíveis para o público dois tipos de ingressos: Área Vip e Front Stage. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=A5D6EAA2-FB28-4B28-B788-11309FCF6C4C&dt=20221013115134, na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping, Vidottinho Cambuí, Vidottinho Barão Geraldo ou na bilheteria do local.

HENRIQUE & JULIANO

A vida dos irmãos do Estado do Tocantins mudou radicalmente em poucos meses. No início de 2014 o nome deles aparecia como grande promessa do ano, mas, nem a mais otimista das previsões poderia imaginar o que de fato aconteceu com Henrique & Juliano desde a gravação do segundo DVD: “Ao vivo em Brasília”, em abril de 2014.

De lá para cá, transformaram-se nos grandes nomes da música sertaneja da atualidade com uma média de 20 shows mês, de Norte a Sul do Brasil. As músicas sempre estão entre as mais tocadas nas rádios, são os artistas mais expressivos no canal do YouTube. A dupla está prestes a bater três bilhões de views, sendo o canal que mais cresce na América Latina.

A média de público da dupla em grandes espaços é de 30 mil pessoas. Henrique & Juliano cresceram no mercado fonográfico como a velocidade da luz e hoje impressionam! É natural o artista sertanejo consolidado fazer sucessos e muitos shows na região Nordeste, mas, nunca se viu uma aceitação tão rápida como a de Henrique & Juliano. Eles já são sucesso na Bahia, Ceará, Paraíba, Aracaju, Teresina e Pernambuco. No Norte foram recordistas de público em Manaus e Belém.

Em 2016 fizeram a primeira turnê internacional, cantando nos Estados Unidos (Atlanta, Boston e Newark). Conhecida no Brasil como a dupla que arrasta multidões, com repertório de sucesso da primeira à última música, como momentos que variam do romantismo dos sertanejos em “Cuida bem dela”, “Até você voltar”, “Recaídas”, “Mudando de assunto”. As baladas “Céu particular”, “Pra que juízo”, “Quem ama sempre entende”, e para o ritmo ficar acelerado tem “Gordinho saliente”, “Não tô valendo nada” (primeiro sucesso da dupla), “Jesus apaga a luz” e “É fake”.

Jovens, curtem o sucesso de uma maneira muito particular: Se divertem dentro e fora dos palcos. “Subimos no palco para aproveitar o momento que temos com aquelas pessoas que saíram de suas casas para nos ver”, diz Henrique. Fora dos holofotes gostam de aventuras radicais: drift, manobras radicais em carro preparado para isso, é o predileto de Juliano. Já Henrique é mais chegado a velocidade e prática automobilística de arrancada e kart. Juliano ainda tem como hobby pilotar avião, com brevê desde os 18 anos segue os passos do pai.

Quanto ao sucesso, são claros em dizer que estão felizes com cada conquista e se perguntados do que mais sentem falta não hesitam em dizer ser a convivência diária com os pais. “Mas estarmos juntos, eu e o Juliano compensa e nos une cada dia mais”, finaliza Henrique.

VIDOTTI EVENTOS

Conhecido em toda a região da cidade de Campinas/SP por realizar grandes eventos, sempre oferecendo uma ótima estrutura e segurança para o público, o Vidotti Eventos já organizou festas com shows de diferentes gêneros musicais com artistas como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Inimigos da HP, Jeito Moleque, Sambô, Bruninho & Davi, Henrique & Diego, Melanina Carioca, entre outros.

QUINTO CONTINENTE

A Quinto Continente foi criada com a missão de tornar realidade o sonho dos nossos clientes. Nosso intuito, através do entretenimento, é de surpreender e criar momentos que possam ser eternizados na vida das pessoas e de nossos parceiros. Somos motivados por desafios, e isso nos dá ânimo para oferecer sempre o melhor, com qualidade, responsabilidade, segurança e inovação.

SERVIÇO

Evento: Show Henrique & Juliano

Data: 22 de outubro

Horário: 14h

Local: Fazenda Santa Margarida – Rua Rubens Gomes Balsas, 311 – Joaquim Egídio – Campinas/SP.

Valores: A partir de R$ 140,00