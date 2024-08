Henry Freitas se apresenta em Salvador neste sábado, em estreia no Festival Único de Jorge & Mateus

O cantor Henry Freitas, um dos grandes nomes do forró nordestino, é uma das atrações confirmadas para o aguardado Festival Único, de Jorge & Mateus, que acontecerá no sábado (24) no Parque de Exposições de Salvador. O evento, que promete ser um marco na capital baiana, contará com um show especial de Henry, que se apresenta na mesma noite que Xand Avião, Manu Bahtidão, Pedro Libe e Lincoln, além da dupla sertaneja.

Esta é a primeira vez que o artista integra o line-up do festival de Jorge & Mateus. “Estou muito feliz em participar desse evento incrível, ainda mais em Salvador, onde me sinto muito acolhido e abraçado pelo público. Sem falar, é claro, do privilégio de fazer parte do line-up. Se preparem que vou levar a minha terapia, repleta de energia”, afirma o artista.

Henry Freitas trará ao palco o repertório do seu mais recente DVD, “Tudo Vira Terapia”, lançado em maio e que já se consolidou como um dos álbuns mais escutados do Brasil. Entre os sucessos do DVD estão as faixas “Barulho do Prazer” e “Como é que eu digo não”, que têm conquistado o público em suas apresentações.

Em junho, Henry destacou-se com uma maratona de mais de 50 shows em dez estados diferentes, embalando as festas de São João com sua energia contagiante, com destaque para o icônico São João de Caruaru, em que se apresentou para um público impressionante de 100 mil pessoas. Em julho, ao encerrar o São João da Bahia, Henry anunciou que vai puxar um trio elétrico durante o Carnaval de Salvador em 2025.

Com um desempenho notável nas plataformas digitais, Henry alcançou o Top 10 do Spotify Brasil com o hit “Tem Café” e figura na 54ª posição entre os artistas mais ouvidos do país. Seu sucesso é refletido também nos números expressivos de streams, com mais de 800 milhões de reproduções e 4,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify.