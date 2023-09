Hip Hop em Destaque: 2ª Etapa do Circuito Hip Hop 2023 agita Paulínia

Da Redação

Foto Divulgação Prefeitura Municipal

O cenário cultural de Paulínia se prepara para uma explosão de talento e energia neste sábado, 2 de setembro, com a tão esperada 2ª Etapa do Circuito Hip Hop 2023. Promovido com entusiasmo pela Prefeitura, o evento promete agitar a cidade com uma variedade de atividades relacionadas à cultura hip hop.

A Escola Estadual Mascarenhas, localizada no Jardim Fortaleza, será o epicentro dessa celebração do hip hop a partir das 10h. É esperado que a comunidade local e amantes da cultura hip hop se reúnam para desfrutar das várias atividades planejadas para o dia.

As atrações da 2ª Etapa do Circuito Hip Hop 2023 são diversas e atenderão a todos os gostos. Os participantes poderão se envolver em atividades como arte urbana, dança, basquete 3×3, batalha de rima, calistenia e, claro, muita música hip hop. É uma oportunidade imperdível para os amantes da cultura hip hop mostrarem suas habilidades e paixão.

Uma das grandes atrações do evento serão os 16 shows de artistas locais e regionais que irão incendiar o palco com sua música autêntica e letras envolventes. Essa é uma oportunidade única para conhecer e apoiar os talentos locais da cena hip hop.

Uma característica notável deste evento é que todas as atividades oferecidas são gratuitas. As inscrições para participar podem ser feitas no local, garantindo que o evento seja acessível a todos os que desejam participar e se envolvem com a cultura hip hop.

O 2º Circuito Hip Hop 2023 é uma iniciativa empolgante que celebra a diversidade, a criatividade e o talento da comunidade hip hop em Paulínia. Esteja lá para apoiar, aprender e se divertir enquanto a cidade se transforma em um epicentro do hip hop neste sábado. Junte-se a nós e faça parte desta vibrante celebração da cultura hip hop.

A cultura hip hop é uma expressão única de identidade e criatividade, e a 2ª Etapa do Circuito Hip Hop 2023 é a oportunidade perfeita para mergulhar e se envolver com uma comunidade apaixonada e talentosa. Não perca! #HipHop #CircuitoHipHop2023 #Paulínia