HM também retomará cirurgias eletivas | Mogi Guaçu

O plano de retomada gradual dos atendimentos de rotina nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), USFs (Unidades de Saúde da Família) e CEM (Centro de Especialidades Médicas) que foi anunciado na manhã de sexta-feira, 11, pela Secretaria de Saúde, também envolve a retomada das cirurgias eletivas no Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”.

Inicialmente, as cirurgias eletivas começarão a ser agendadas para novembro. As cirurgias de catarata serão retomadas em outubro, mas o procedimento será realizado em outro espaço.

Os exames de endoscopia e colonoscopia também voltam no próximo mês, com atendimento no segundo andar que foi todo preparado durante a pandemia para atender pacientes de Covid-19.

Como existe a expectativa de que o Município já tenha atingido o seu platô do novo coronavírus, a expectativa é que comecem a sobrar grande parte dos leitos clínicos para atendimento de pacientes de outras patologias.

Devido à pandemia, a Santa Casa passou a abrigar atendimento nessas outras áreas, deixando o Hospital Municipal como responsável pelo atendimento apenas de casos Covid-19.