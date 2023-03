HOJE É DIA DE FEIRA NOTURNA EM JAGUARIÚNA

A feira acontece semanalmente às quartas-feiras, das 17h às 21h, no Parque Santa Maria, no Jardim Sônia.

O local conta com barracas de alimentação, venda de produtos , brinquedos infláveis para as crianças e música ao vivo.

A atração de hoje fica por conta da dupla Camilla e Ludmilla.

A entrada é gratuita.

A realização é da Secretaria de Turismo e Cultura.