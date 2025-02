HOJE TEM BAILE DE CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE NO SERRA DOURADA

O Espaço Multimodal Salão Sylvio Venturini, no Parque Serra Dourada, vai ser palco hoje do Baile de Carnaval da Terceira Idade. A folia começa às 15h e vai até as 18h. Com entrada gratuita, o baile resgata a magia do Carnaval entre os idosos.

Promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Cultura e de Assistência e Desenvolvimento Social, o evento vai animar os que já passaram dos 60 anos com as tradicionais marchinhas carnavalescas, além de ser um espaço de convivência e alegria.

Os organizadores incentivam os foliões a capricharem nas fantasias para tornar a festa ainda mais colorida e divertida. A expectativa é de uma tarde de muita animação e nostalgia, fortalecendo laços e promovendo o bem-estar na terceira idade.

Serviço:

Baile de Carnaval da Terceira Idade

Data: Hoje, 27/02

Horário: das 15h às 18h

Local: Espaço Multimodal Salão Sylvio Venturini, no Parque Serra Dourada

Foto: arquivo / prefeitura