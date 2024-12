Holambra conquista Selo Sebrae de Referência em Atendimento Nacional

A Unidade de Holambra do Sebrae Aqui, localizada desde 2021 no Paço Municipal, conquistou este ano o Selo Sebrae de Referência em Atendimento Nacional, uma metodologia criada para reconhecer, em nome da entidade, a qualidade dos atendimentos e serviços oferecidos pelas Salas do Empreendedor e seus parceiros.

De acordo com Robson Moreira, analista de negócios do Sebrae-SP, o reconhecimento é concedido por meio de avaliações de critérios como qualidade no atendimento remoto, gestão, oferta e realização de soluções, ambiente de negócios, infraestrutura, presença digital e, por fim, cobertura e produtividade. “No dia 17 de dezembro acontecerá um evento regional, na capital paulista, em que as unidades premiadas receberão selos ouro, prata ou bronze. As que atingiram a pontuação Ouro estarão classificadas para a final nacional, que acontecerá em Brasília em 2025 e reunirá parceiros de todo o Brasil para conhecer quem conquistou o tão sonhado Selo Diamante”, afirmou Robson.

Para Alessandra Caratti, diretora municipal de Turismo e Cultura e responsável pela unidade do Sebrae Aqui na cidade, este é um marco de excelência e compromisso. “A certificação valida o trabalho desenvolvido pela unidade para fortalecer os pequenos negócios, gerando emprego e renda”, falou. “Além disso, o selo reflete a dedicação da equipe em promover soluções inovadoras, consultorias de qualidade e programas que realmente atendam às necessidades dos empreendedores.”