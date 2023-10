Holambra de Olho no Lance: Municipal recebe Jogo das Estrelas no Aniversário da Cidade

Craques que fizeram história no futebol brasileiro estarão em Holambra na próxima semana, em 27 de outubro, para celebrar o Aniversário da Cidade com bola rolando no Estádio Municipal Zeno Capato. O evento, “Holambra de Olho no Lance”, reunirá nomes como Careca, artilheiro do Brasil na Copa de 1986 e titular na Copa de 1990; Zenon, meio-campista do Corinthians na década de 1980 com passagens pela Seleção; Batata, que atuou pelo timão entre 1998 e 2002; Macedo, que jogou no Santos na década de 1990; e Fumagalli, um dos maiores goleados que já jogaram pelo Guarani. Müller, campeão do mundo pelo São Paulo, é presença esperada, mas ainda sem confirmação.

O time liderado por Careca enfrentará, em partida amistosa, equipe de veteranos de Holambra. As arquibancadas do estádio estarão abertas já a partir das 17 horas, com entrada gratuita a todo o público.

“Esse jogo comemorativo é uma oportunidade para que o público holambrense veja em campo, numa partida festiva, alguns dos mais importantes nomes que pisaram nos gramados brasileiros nas últimas décadas”, destacou o prefeito Fernando Capato. “Um evento esportivo construído com apoio dos vereadores, da nossa equipe e que valoriza a celebração dos 32 anos de emancipação da nossa cidade”.

Na escalação, além dos atletas já mencionados, estão ainda o goleiro Ronaldão, que marcou era no Corinthians na década de 1990; Capone, que foi campeão do futebol turco pelo Galatasaray por duas vezes e também da Supercopa e Copa da Uefa, batendo Real Madrid e Arsenal; Alexandre Pitbull, ex-São Paulo; Alexandre Alves, ex-Santos; Valdeir, ex-Botafogo que jogou pela Seleção nas eliminatórias da Copa de 1994; João Paulo; Ezequiel; Rubens; Juliano; Fabinho; e Jairo.