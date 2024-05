HOLAMBRA PASSA A CONTAR COM NEBULIZADOR VEICULAR PRÓPRIO PARA AÇÕES CONTRA A DENGUE

A Prefeitura adquiriu um nebulizador veicular para fortalecer os trabalhos contra a dengue na cidade.

O equipamento do tipo aerosol a frio tem grande alcance e dará mais autonomia ao município. Até então as ações eram realizadas com máquinas alugadas.

O trabalho será realizado de acordo com as notificações da Vigilância Epidemiológica. A partir do registro de casos positivos, os agentes farão buscas e controle de criadouros do Aedes aegypti em residências que estejam em um raio de 150 metros da casa do paciente.

Durante as visitas, os trabalhadores informarão os moradores da realização da nebulização no dia seguinte, entre 5h e 7h. Importante medida para combater o mosquito transmissor da doença!