Holambra promove festa gratuita para as crianças no dia 11 de outubro

Programação terá oficinas, atividades esportivas, personagens, brinquedos infláveis e distribuição de guloseimas

A Prefeitura de Holambra preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. No sábado, 11 de outubro, das 9h às 12h, o Parque Cidade das Crianças recebe uma festa gratuita com diversas atividades para os pequenos moradores do município.

Estão previstas oficinas de artes, jiu-jitsu, capoeira e judô, além de brinquedos infláveis, pintura facial, interação com personagens e espaços temáticos para fotos. A garotada também poderá saborear gratuitamente pipoca, algodão-doce e sorvete.

“Nosso objetivo é que os pequenos se divirtam e experimentem diferentes atividades. É um momento de lazer, cultura e integração para as famílias”, destacou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

A iniciativa é uma realização dos Departamentos Municipais de Cultura e Turismo e de Esportes.

📌 Serviço – Festa do Dia das Crianças 2025

📅 Data: 11 de outubro (sábado)

📍 Local: Parque Cidade das Crianças – Rua Figueiras, Parque Residencial Palm Park

⏰ Horário: das 9h às 12h

🎟️ Entrada gratuita – é necessário apresentar Cartão Cidadão