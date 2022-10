Holambra promove nessa semana evento para crianças, sessão de cinema e apresentações de teatro

Outubro é o mês de aniversário de Holambra e a Prefeitura preparou,

durante todo o mês, uma programação especial e gratuita para celebrar

a data. Esta semana estão previstas mais uma edição do Brincando no

Bairro, desta vez no Imigrantes, além de sessão de cinema no Fundão e

duas apresentações do espetáculo teatral Édipo Rei, no Teatro

Municipal.

No sábado, a partir das 9h, a criançada poderá se divertir a valer

com brinquedos infláveis, pintura facial, atividades esportivas,

gincanas e distribuição de pipoca e algodão-doce durante o Brincando

no Bairro, que ocorrerá no Imigrantes, na praça da Quinta-feira de

Sabores. “As atividades acontecerão entre 9h e 14h. Será uma manhã

de muita alegria para meninos e meninas holambrenses”, disse o diretor

municipal de Esportes, André Luís Buzzerio.

Mais tarde, às 19h, o filme Pets Unidos será exibido no Barracão da

Igreja do bairro Fundão – mesmo horário em que o Teatro Municipal

recebe a primeira, de duas sessões, do espetáculo Édipo Rei. A

classificação indicativa da peça é de 13 anos. No domingo, dia 23,

ela volta a ser apresentada também às 19h.

De acordo com a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra

Caratti, as sessões, tanto de cinema quanto de teatro, contam com

número de vagas limitado para garantir a segurança e comodidade de

todos. A entrada se dará por ordem de chegada. “Fazemos um convite

para que as famílias holambrenses se reúnam e participem das

comemorações de 31 anos de nossa cidade. Preparamos tudo com muito

carinho e programamos atrações que, estou certa, irão agradar

moradores de todas as idades”.

Confira a programação gratuita de aniversário:

22 de outubro, a partir das 9h:

Brincando no Bairro com brinquedos infláveis, pintura facial,

atividades esportivas, gincanas e distribuição de pipoca e

algodão-doce

Local: Praça dos Imigrantes, no Imigrantes

22 de outubro, às 19h:

Sessão de Cinema com o filme Pets Unidos

Local: Barracão da Igreja do bairro Fundão

22 de outubro, às 19h:

Espetáculo Édipo Rei – classificação indicativa: 13 anos

Local: Teatro Municipal, no Morada das Flores

23 de outubro, às 19h:

Espetáculo Édipo Rei – classificação indicativa: 13 anos

Local: Teatro Municipal, no Morada das Flores

27 de outubro, a partir das 9h:

Ato Cívico com apresentações artísticas dos Gaiteiros de Holambra,

Grupo Reviver, dança típica holandesa, Fanfarra Amigos de Holambra,

chuva de pétalas e degustação de bolo

Local: Paço Municipal

27 de outubro, a partir das 17h:

Show do Grupo Pura Opção na Quinta-feira de Sabores

Local: Praça dos Imigrantes, no Imigrantes

28 de outubro, a partir das 19h30:

Shows Gospel

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

29 de outubro, às 9h:

Inauguração da Exposição Permanente “Histórias que movem

moinhos”

Local: Moinho Povos Unidos

Gratuito apenas para moradores com Cartão Cidadão

29 de outubro, a partir das 19h30:

Shows de Thaeme e Thiago e de Bruno Valente

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)