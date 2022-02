Holambra realiza 1ª Sessão Ordinária nesta segunda

Reunião é aberta ao público e tem início às 19h

A Câmara Municipal de Holambra realiza a primeira Sessão Ordinária do ano nesta segunda-feira (7). A reunião é aberta ao público e tem início às 19h.

Em pauta, estão os Projetos de Lei (PL) nº. 04/2022, que trata do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil de Holambra (PLANCONHOL), 05/2022, 06/2022 e 07/2022, de autoria do vereador Hermindo Felix (PSDB), além de oito indicações de vereadores.

As sessões acontecem sempre nas três primeiras segundas-feiras do mês. As reuniões permanecem abertas ao público, seguindo todos os protocolos relativos as medidas de prevenção ao coronavírus. O Plenário da Câmara Municipal de Holambra está localizado na Rua Dr. Jorge Latour, 152, Centro da cidade.