Holambra realiza 1º Encontro de SuperCars

Os apreciadores de carros e velocidade tiveram a oportunidade de participar do 1º Encontro de SuperCars em Holambra. O evento foi realizado no domingo dia 30, no Boulevard Holandês, em frente ao Restaurante e Confeitaria Martim Holandesa.

O encontro contou com a presença do Speed Porsche Club que participou com suas super máquinas e proporcionou um evento que agradou moradores e turistas.