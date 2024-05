Holambra realiza Dia D de vacinação contra a gripe e a dengue neste domingo

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra irá realizar neste domingo, dia 19 de maio, o Dia D de Vacinação contra a dengue e contra o vírus Influenza, causador da gripe. O atendimento irá ocorrer entre 8h e 15h nas unidades do Santa Margarida e Imigrantes. Poderão ser imunizados, no caso da dengue, crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. O antígeno da gripe será distribuído para moradores a partir de 6 meses.

“É necessário apresentar o CPF, indicar o número do Cartão SUS e caderneta de vacinação para receber as doses”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “A ação, realizada em um domingo facilita para quem não tem condições de ir até uma unidade durante a semana. É fundamental que as pessoas atendam nosso chamado e procurem as unidades para que possam se proteger. ”