Holambra realiza nova etapa da Operação Cata-Bagulho a partir da próxima segunda-feira

O Departamento Municipal de Serviços Públicos de Holambra realiza entre os dias 23 e 30 de outubro mais uma etapa da Operação Cata-Bagulho para coleta de móveis danificados, pneus velhos e restos de poda. A ação, que ocorre regularmente no município, tem o objetivo de manter a cidade limpa, impedindo o depósito irregular de lixo em terrenos baldios e vias da cidade.

Desta vez, em função do feriado de aniversário da cidade, no dia 27 de outubro, o Camanducaia e os residenciais Flor D´Aldeia e Vila das Tulipas, que recebem a Operação às sextas-feiras, serão atendidos na segunda-feira (30).

De acordo com o diretor da pasta, José Marcos de Souza, os itens devem ser descartados na frente das residências pelos moradores antes das 7h30, de acordo com o cronograma de bairros (ver abaixo).

Lixo doméstico, restos de construção civil e materiais eletrônicos não serão recolhidos neste trabalho. Em caso de chuva a ação poderá ser cancelada.

Confira o cronograma da Operação Cata-Bagulho:

Segunda-feira, 23 de outubro: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês e Groot

Terça-feira, 24 de outubro: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores e Centro

Quarta-feira, 25 de outubro: Imigrantes, Vila Nova e Residencial Moinho

Quinta-feira, 26 de outubro: Residencial Moinho, Residencial Van den Broek e Pinhalzinho

Segunda-feira, 30 de outubro: Camanducaia, Residencial Vila das Tulipas e Residencial Flor D´Aldeia