Holambra recebe neste domingo espetáculo gratuito sobre pessoas em situação de rua

Holambra irá receber neste domingo, dia 22 de janeiro, às 11h, o espetáculo “Onde está você?”, uma performance que tem como tema central a vida de pessoas em situação de rua. A apresentação, gratuita, conta com bonecos manipuláveis e atrizes e ocorrerá em frente ao Moinho Povos Unidos, principal cartão postal da cidade. A iniciativa é financiada pelo Proac, o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo.

A técnica de bonecos híbridos, ainda pouco difundida no Brasil, tem como referência as atrizes Daiane Baumgartner e Rakoo de Andrade, que desenvolveram o espetáculo em conjunto com a também atriz Paloma Barreto.

“Bonecos e atrizes se transformam em um só”, explica o diretor do espetáculo, Lucas Rodrigues, que também conta que os espectadores serão parte importante no desenvolvimento da história. “Imagine receber um bilhete de um estranho, que pede a sua ajuda para encontrar alguém, conseguir ajudar ou simplesmente poder presenciar esse reencontro. É isso que o público vivenciará”, falou.

“Trata-se de um espetáculo diferenciado, com uma proposta inovadora. Tenho certeza que os holambrenses irão curtir muito e, sem dúvida, refletir sobre o tema proposto”, disse a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

Serviço:

Onde está você? – Performance Teatral

Data: 22 de janeiro, domingo

Horário: 11h

Local: Em frente ao Moinho Povos Unidos

Entrada gratuita

Crédito da imagem: Ricardo Lima