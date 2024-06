HOLAMBRA RECEBE REUNIÃO DO CONSELHO DE PREFEITOS DA REGIÃO COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO

Holambra sediou nesta terça-feira, dia 11 de junho, a 242ª Reunião dos Membros do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas. O encontro foi realizado no Bloemen Park, um dos principais atrativos turísticos da cidade, e contou com a participação do secretário estadual de Educação, Renato Feder; do coordenador adjunto da Casa Militar e Defesa Civil do Estado de São Paulo, o Tenente Coronel Araújo Monteiro, além de 9 prefeitos e representantes dos municípios que compõem a RMC. O evento foi prestigiado ainda pelo Pró-Reitor de Extensão, Esportes e Cultura da Unicamp, Fernando Antônio Santos Coelho. O prefeito da Cidade das Flores, Fernando Capato, o vice, Miguel Esperança, vereadores e diretores municipais recepcionaram os convidados.

Na oportunidade foram discutidos diversos temas de relevância para as cidades e apresentados importantes dados sobre a Educação no Estado, bem como a respeito do enfrentamento às emergências climáticas.

“Esse é um encontro de fundamental importância, em que debatemos ações conjuntas para a melhoria de nossas cidades”, disse o prefeito Fernando Capato. “É uma grande honra recebermos em nosso município o Secretário de Educação do Estado e representantes das cidades que fazem parte da Região Metropolitana. Quando o trabalho é integrado, o avanço é para todos”, falou.