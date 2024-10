Holambra salta do último para o 4º lugar nos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista

Holambra encerrou a edição 2024 dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista em 4º lugar. Em 2023 a cidade ficou na última posição, concorrendo em 2 categorias de 1 modalidade. Este ano, o município participou com 5 equipes no futebol de campo e de salão e também basquete.

” Os nossos atletas chegaram às semifinais em todas as modalidades “, disse o diretor municipal de Esportes Pedro Paoliello. “Conquistamos um 4º lugar mesmo disputando 4 categorias a menos do que outras equipes, com diferença de apenas três pontos para o 3º colocado”, explicou. “Para o ano que vem a previsão é de que a cidade participe do Torneio também com o futsal feminino e nas duas categorias do vôlei.”

Os Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista foram realizados entre março e setembro deste ano. A abertura ocorreu em Holambra e a competição contou com etapas em Pedreira, Jaguariúna, Socorro e finais em Águas de Lindóia. As nove cidades que fazem parte do Circuito – Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro – participam do Torneio em 8 categorias e 4 modalidades esportivas.

“É um resultado extremente positivo para nossa cidade. Fruto de um trabalho de reinserção do município no cenário esportivo regional”, disse o prefeito de Holambra, Fernando Capato. “Estamos muito felizes. Gostaria de parabenizar nossos atletas e também toda a organização da competição.”

Confira o resultado dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista 2024:

1º lugar – Jaguariúna – 54 pontos

2º lugar -Amparo – 51 pontos

3º lugar -Pedreira – 44 pontos

4º lugar -Holambra – 41 pontos

5º lugar – Águas de Lindóia – 38 pontos

6º lugar – Lindóia – 31 pontos

7º lugar – Socorro – 28 pontos

8º lugar – Serra Negra – 24 pontos

9º lugar – Monte Alegre do Sul – 21 pontos