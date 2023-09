Holambra sedia Fórum Internacional de Educação da RMC na próxima semana

Holambra irá sediar na próxima semana, nos dias 3, 4 e 5 de outubro, o 11º Fórum Internacional de Educação da Região Metropolitana de Campinas. A atividade irá ocorrer no Espaço Ypê, localizado no Parque de Exposições da Expoflora, e contará com palestras de grandes nomes do segmento, como Leandro Karnal. A expectativa é de que cerca de 6 mil educadores e profissionais ligados ao setor participem do evento.

Realizado anualmente, o fórum tem como tema “Qualidade, equidade e inclusão” e é produto de um esforço cooperado que envolve os educadores dos 20 municípios do conglomerado e de 11 Diretorias de Ensino Estaduais. Para a cerimônia de abertura está confirmada a presença do secretário de Articulação Intersetorial do Ministério da Educação, Maurício Holanda Maia.

“O Fórum tem como objetivos promover reflexões, por meio dos convidados especialistas, e também socializar as experiências educacionais da RMC, acolhendo as ações assertivas que se produzem em esfera regional e debatendo possíveis caminhos para solução dos entraves na área”, explicou a coordenadora da Câmara Temática e diretora municipal de Educação de Holambra, Claudicir Picolo.

Durante os três dias passarão pelo local 12 palestrantes – entre eles, o professor, historiador e escritor Leandro Karnal; a pedagoga e doutora em Educação pela UNICAMP, Maria Teresa Eglé Mantoan; e César Nunes, filósofo, historiador e pedagogo.

“É uma grande honra para nossa cidade receber um evento desta magnitude”, disse o prefeito de Holambra, Fernando Capato. “Educação é uma prioridade aqui em nossa cidade e estou certo de que temos muito com o que contribuir com os outros municípios. Esta também é, sem dúvidas, uma importante oportunidade de capacitarmos ainda mais nossos servidores para oferecermos um ensino de ainda mais qualidade e pioneirismo aos estudantes da rede”.

Mais informações e a programação do Fórum Internacional de Educação da RMC podem ser obtidas por meio site https://holambra.sp.gov.br/forum2023/.