Holambra terá Festa da Virada com música e queima de fogos na Rua Coberta

Muita música, diversão e um show de luzes vão marcar a despedida do ano e a chegada de 2020 em Holambra. A já tradicional Festa da Virada será realizada na terça-feira, 31 de dezembro, na Rua da Amizade (Rua Coberta), a partir das 20 horas, com um esquenta no dia 28 de dezembro no mesmo local e horário. Os eventos contarão com apresentações ao vivo e com praça de alimentação local.

A entrada é gratuita. Em 28 de dezembro sobem ao palco as duplas Ramon e Rodolfo, que esteve em Holambra recentemente para a Revirada Cultural, e Thomas Henrique e

Gustavo.

Os músicos devem levar sucessos da música sertaneja universitária para abrir as festividades que marcarão o encerramento do ano na cidade. Na noite da virada, Bruno e Gustavo abrem a festa. Em seguida a banda Sem Parar promete agitar o público com repertório variado e um show extremamente animado para receber de braços abertos o ano que se aproxima.

Além da música, a queima de fogos vai encher de luzes e cores o céu de Holambra à meia-noite. “Será, mais uma vez, um evento grandioso que vai celebrar o encerramento de um ano de muito

trabalho e comemorar a chegada de um novo período com muita esperança e de paz”, falou o prefeito Fernando Fiori de Godoy.

De acordo com a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, o evento contará com o apoio da Polícia Municipal e a circulação com garrafas de vidro de destilados será proibida.

“As garrafas para o tradicional brinde da virada serão permitidas. Outras bebidas somente serão autorizadas em lata ou garrafas de plástico”, destacou.

Serviço: Dia 28 de dezembro, a partir das 20h – Ramon e Rodolfo – Thomas Henrique e Gustavo Local: Rua da Amizade (Rua Coberta) Dia 31 de dezembro, a partir das 20h – Bruno e Gustavo – Banda Sem Parar – Queima de Fogos Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)