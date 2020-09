Holambrense que frequentou a escolinha de futebol da Prefeitura vai jogar no Náutico

A poucos dias de se mudar para a Região Nordeste do Brasil para atuar pela primeira vez como jogador profissional de futebol, o jovem Júlio Cesar da Costa da Silva faz um retrospecto de sua vida como atleta. O holambrense deu os primeiros dribles no Ginásio Municipal, onde eram realizados os treinos da escolinha de Futebol oferecida gratuitamente pela Prefeitura.

Depois de participar de diversos torneios defendendo a Cidade das Flores, aos 11 anos de idade o zagueiro/volante foi jogar no Primavera, de Indaiatuba, time em que teve a oportunidade de participar do primeiro Campeonato Paulista de sua carreira. Dois anos mais tarde se mudou para Campinas. Levantou a taça da Copa Brasil/Japão pela Ponte Preta e, em seguida, passou a atuar no time rival, o Guarani, onde ficou por 3 anos. Agora, aos 19, ele recebeu uma proposta para fazer parte do elenco profissional do Náutico, do Recife.

“A escolinha foi muito importante na minha formação. Fiquei lá por 6 anos. Aliás foi ali que eu dei os primeiros passos, aprendi a bater na bola, pegar uma noção de posição em campo”, explicou o garoto, que tem como ídolo o jogador Thiago Silva, que atua hoje em um dos maiores clubes do futebol inglês, o Chelsea, sediado em Londres. “Para mim ele é o melhor zagueiro do mundo. É a pessoa que admiro demais, joga na mesma posição que eu. Me espelho nele”, falou.

Como não poderia deixar de ser, o jovem de 19 anos tem como meta participar de uma Copa do Mundo. Um sonho de infância que, acredita ele, com muito esforço e fé será muito em breve realizado. “É um sonho muito alto que tem que trabalhar muito para conquistar”, falou. “É preciso muito foco e determinação. Não se pode colocar limites nos seus sonhos. A caminhada para chegar é longa, de muitos obstáculos, mas tem que acreditar que vai passar por todos eles e acreditar em Deus pois tudo é no tempo dele”.

“É muito bom ver que vários de nossos atletas estão se destacando nos cenários nacional e até internacional”, disse o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “Isso nos dá ainda mais certeza de que perseverar e incentivar o trabalho que estamos desenvolvendo aqui em nossa escolinha vale a pena. Desejo muito sucesso ao Júlio Cesar”.