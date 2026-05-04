Homem é baleado e agredido durante ataque na madrugada em Mogi Guaçu

Vítima foi atingida na perna e sofreu golpe na cabeça após abordagem de suspeitos em veículo

Um homem de 27 anos foi baleado e agredido na madrugada de sábado, dia 2, em Mogi Guaçu. O crime aconteceu por volta da 1h10, no bairro Vila São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a vítima caminhava pelo local quando dois suspeitos desceram de um veículo de cor escura. Um deles, armado com uma pistola calibre 380, desferiu um golpe na cabeça do homem e, em seguida, efetuou um disparo que atingiu sua coxa direita.

A GCM foi acionada e encontrou a vítima caída no chão devido aos ferimentos. Ela foi socorrida, mas não conseguiu fornecer características dos autores do crime.

Apesar da violência da ação, o homem afirmou que não vinha sofrendo ameaças antes do ataque.

O caso será investigado pelas autoridades para identificação dos suspeitos e esclarecimento da motivação do crime.

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