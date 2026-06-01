Homem é detido após ameaçar e desacatar policiais durante fiscalização em Campinas

Ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira, dia 29, na Rodovia Dom Pedro I, após abordagem de veículo com licenciamento vencido

Um homem foi detido pelo Policiamento Rodoviário na noite de sexta-feira, dia 29, em Campinas, pelos crimes de ameaça, desacato, resistência e desobediência.

Segundo as informações, a ocorrência foi registrada por volta das 22h, durante fiscalização de trânsito realizada por policiais do 1º Pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, na Rodovia Dom Pedro I, sentido Sul.

Durante a ação, os policiais abordaram um veículo e, após consulta, constataram que o licenciamento estava vencido, com último exercício registrado em 2019, além de outras infrações de trânsito.

O condutor foi informado sobre a medida administrativa prevista, que seria a remoção do veículo ao pátio caso a situação não fosse regularizada. Conforme o Policiamento Rodoviário, nesse momento o homem se exaltou e passou a proferir xingamentos e ameaças contra a equipe.

Ainda de acordo com a polícia, após a intervenção dos agentes, o indivíduo afirmou que iria agredir um dos policiais.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor pelos crimes de ameaça, desacato, resistência e desobediência.

Ele foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde foi indiciado pelos crimes. Posteriormente, o homem foi liberado.

Fonte: Policiamento Rodoviário

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